Mourinho: "Per Zaniolo difficile giocare in Serie A"

01-12-2021 21:08

José Mourinho si è espresso così dopo la sconfitta dei giallorossi contro il Bologna: “Dobbiamo inventare una squadra per giocare sabato, meno male che Mancini l’ho cambiato presto sennò magari prendeva un giallo anche lui. Complimenti al Bologna e a Sinisa, hanno fatto una bella partita, hanno preso i tre punti ma complimenti anche ai miei che hanno dato tutto contro tutto e tutti”.

“Ci sono stati infortuni prima e durante la partita, oltre a qualcuno nascosto perche dei giocatori hanno giocato con delle difficoltà. Sono orgoglioso di questi ragazzi, non ho sensazioni negative nei loro confronti. Per Zaniolo è difficile giocare in Serie A”, è la frecciata finale dello Special One, che si è lamentato per la scarsa tutela del giocatore da parte dell’arbitro.

OMNISPORT