Mourinho su Eden Hazard: “Si allena in maniera terribile”

E’ considerato uno dei migliori giocatori del pianeta, ma non sempre, soprattutto negli ultimi due anni, è riuscito ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità.

Eden Hazard , soprattutto nel corso della sua lunga avventura al Chelsea , ha fatto vedere cose straordinarie, ma da quando nell’estate del 2019 si è trasferito al Real Madrid , complici anche una serie di infortuni, solo di rado è riuscito ad esprimersi sui suoi livelli.

José Mourinho , parlando a ’talkSPORT’ ha spiegato come secondo lui il vero problema dell’asso belga consista nel modo in cui affronta le sessioni di allenamento.

Lo Special One ha avuto modo di lavorare per due anni e mezzo con Hazard ai tempi del Chelsea.

“E’ un ragazzo fantastico, un incredibile padre di famiglia, sembra non appartenere a questa generazione di calciatori. E’ molto tranquillo e totalmente concentrato sulla sua famiglia, sui suoi bambini, sui genitori. La sua è una vita molto tranquilla. Ogni mattina però va in campo e non lavora molto. In partita si vede il riflesso di una settimana di lavoro, quando gioca lui vedi solo il suo talento”.