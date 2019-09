Mughini: Con Conte non sarebbe successo, scudetto Juve è un sogno

La Juve ha vinto ed è a punteggio pieno ma la paura non è passata, anzi. La prova contro il Napoli ha detto chiaramente che la mano di Sarri ancora non si vede, che questa squadra è ancora fragile e che i nuovi acquisti stanno incidendo poco (Danilo a parte). Chi vuol vedere il bicchiere mezzo pieno può consolarsi con questi altri tre punti e confidando che questa squadra – che ha bisogno di tempo – non può che migliorare. Ma c’è chi vede il bicchiere mezzo vuoto, come Giampiero Mughini.

I DUBBI – Il giornalista-scrittore, noto tifoso bianconero, scrive una lettera aperta a Dagospia per esprimere le sue perplessità su una Juve che per 60 minuti tritura il Napoli e che poi scompare dal campo, e ne prende uno, due, tre. Per Mughini sono arrivati nuovi giocatori, nessuno dei quali per adesso necessario, Ce ne sono tre o quattro di cui non si sa il domani. Tutto è mistero, incertezza, una preparazione ancora troppo corta, uomini di gran classe che devono entrare nello spirito di casa Juve. Il Rabiot della partita contro il Parma sembrava non sapesse a che sport giocare, se a briscola in coppia o a pallanuoto.

IL RIMPIANTO – Mughini sa che servono pazienza, ostinazione, sudore, un’armonia che si conquista nel tempo e sostiene che non ha senso parlare di questa nuova Juve prima del mese di ottobre, e forse non basterà ma non nasconde le sue paure: “Resto in attesa, speranzosissimo anzi più che questo, seppure sembri un sogno parlare del nono scudetto di seguito. Molto dipenderà dalla squadra milanese che annovera due giocatori fra i più importanti del mondo, Antonio Conte e Beppe Marotta. Mi fanno una paura infinita. Non credo che a una squadra governata da Conte sarebbe successo di passare da un 3-0 a un 3-3″.

SPORTEVAI | 01-09-2019 09:18