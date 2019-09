Juve-Napoli è un film: web rovente tra illusioni e sfottò

Una partita semplicemente pazzesca quella andata in scena fra Juventus e Napoli. Difese ballerine ma che spettacolo allo Stadium, sette gol e una girandola di emozioni da far paura. Ovviamente non poteva essere che rovente il web, coi tifosi che hanno commentato in diretta prima il dominio bianconero, poi la strepitosa reazione napoletana e infine un clamoroso autogol di Koulibaly che condanna i partenopei.

Il Pipita a bersaglio – Ancelotti fortemente criticato dai tifosi azzurri dopo il primo tempo: “Non si può prendere un gol del genere nemmeno nei pulcini! Fra Firenze e oggi la difesa si dimostra vergognosa!”, mentre gli juventini pungono sull’ex di turno con “Ancora un gol di Higuain, ancora fegati che si spappolano a Napoli!”. Quando arriva il tris di Cristiano Ronaldo è un trionfo di prese in giro, ma la musica sta per cambiare.

Un ritorno impressionante – Già dal gol di Manolas i napoletani sembrano crederci, con l’ingresso di Lozano che accende gli animi e anche la rete quando va a segno per il 3-2: “Ci voleva il messicano per accenderla, adesso andiamo a pareggiarla!”. Profetici, perché a breve ecco l’incredibile che si avvera: “Di Lorenzo!! Non ci credo! Non ci credo! Cantate ora maledetti!!”. Juventini infuriati con “Se questa è la difesa senza Re Giorgio anche quest’anno la Champions la sognamo”. Ma all’ultimo minuto come se non fossero state abbastanza ecco l’ultima emozione: “Ahahah Koulibaly sempre all’ultimo minuto…ma stavolta nella porta sbagliata!”. Juventus-Napoli finisce 4-3.

SPORTEVAI | 31-08-2019 22:48