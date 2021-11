18-11-2021 07:38

Muguruza è la prima tennista spagnola a trionfare alle WTA Finals. La 28enne iberica si è imposta, in finale, sull’estone Kontaveit in due set (6-3, 7-5 i parziali del match).

Per la Muguruza si tratta del decimo torneo vinto in carriera. Era dai tempi di Serena Williams (2014) che la vincitrice non aveva un’età così elevata (28 anni). Ora la Muguruza è nella storia del tennis spagnolo.

OMNISPORT