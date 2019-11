Multe per cinque club in A di basket dopo le gare della nona giornata di andata.

PALL. TRIESTE 2004. Ammenda di Euro 1.100,00 per offese collettive frequenti del pubblico verso i tesserati della squadra avversaria e per lancio di oggetti non contundenti (palline di carta) collettivo e frequente, senza colpire.

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri

POMPEA BOLOGNA. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico verso la squadra Virtus Bologna.

ORIORA PISTOIA. Ammenda di Euro 900.00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri nonché per cori offensivi diretti alla Lega Basket Serie A

DE' LONGHI APPLIANCES TREVISO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

