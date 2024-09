Muore Sol Bamba, ex difensore del Palermo, a soli 39 anni: era tecnico dell'Adanaspor

Si è spento l'ex difensore, collaboratore tecnico dei turchi dell'Adanaspor. Nel 2021 aveva annunciato di essersi ammalato di linfoma

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Tragedia nel mondo del calcio. E’ prematuramente scomparso alla giovane età di 39 anni l’ex difensore Souleymane Bamba, meglio conosciuto col nome Sol. Ad annunciarlo è stato il suo club di appartenenza, l’Adanaspor, col quale collaborava in questa stagione in qualità di responsabile tecnico. In passato l’ivoriano aveva giocato anche con il Palermo nella stagione 2014/2015 collezionando però solamente una presenza prima di trasferirsi in Inghilterra con il Leeds. Nel 2001 aveva annunciato di essere affetto dal linfoma non Hodgkin.

L’annuncio dell’Adanaspor

Il drammatico comunicato dell’Adanaspor, club turco che milita in Super Lig, è arrivato nella notte. Poche parole ma significative accompagnate dalla foto di Sol Bamba durante un allenamento in tenuta da mister: “Il nostro allenatore Souleymane Bamba, che si è ammalato prima della partita del Manisa Football Club giocata ieri, è stato portato all’ospedale universitario Manisa Celal Bayar e lì purtroppo ha perso la sua battaglia per la vita. Le nostre condoglianze alla nostra comunità e in particolare alla sua famiglia“.

La carriera di Sol Bamba

Difensore di quelli rocciosi, bravo in marcatura ma anche duttile nonché capace di giocare in una retroguardia sia a tre che a quattro. Cresciuto nelle giovanili del PSG, ha fatto giusto in tempo a esordire prima di spostarsi altrove per proseguire la propria carriera. Due parentesi in Scozia tra Dunfermline e Hibernian, poi l’Inghiterra con la maglia del Leicester City e quindi la Turchia col Trabzonspor. In Serie A Bamba non si è mai integrato, tant’è che l’esperienza al Palermo è durata poco prima di fare ritorno in Premier League vestendo le casacche di Leeds, Cardiff e Middlesbrough.

L’avventura di Bamba allenatore

Appese le proverbiali scarpette al chiodo, Sol Bamba aveva provato a intraprendere la carriera di allenatore. Purtroppo la sua vita è stata stroncata a soli 39 anni quando il percorso era appena cominciato. Il Cardiff, suo vecchio club quando era ancora un calciatore, gli aveva concesso la prima opportunità da vice mentre all’Adanaspor l’ex difensore era un collaboratore tecnico con possibilità di migliorare il proprio status dal momento che erano in corso delle valutazioni per la nomina di un nuovo mister.