Izquierdo è morto, era diventato papà 10 giorni fa: il dolore del mondo del calcio

Non ce l'ha fatta il 27enne uruguayano, a 6 giorni dal malore accusato in campo: lascia la moglie e due figli. Un aereo militare porta la salma a casa

Non ce l’ha fatta Juan Izquierdo, il calciatore del Nacional de Montevideo ricoverato in ospedale in Brasile dopo aver subito un arresto cardiaco nella partita di copa Libertadores contro il San Paolo giovedì scorso. Il giocatore è morto all’età di 27 anni, circondato dai suoi genitori, Sandra e Nelson, dalla moglie Selena, dalla sorella Sofía, dalla figlioletta Lucero, di soli due anni, e dai rappresentanti del Nacional, guidati dal presidente Alejandro Balbi. Era diventato padre dieci giorni fa del suo secondo figlio.

La notizia della morte data dal Nacional

A darne la notizia è stato il suo club, il Nacional: “Con il dolore più profondo e l’impatto nel cuore, il Nacional Football Club annuncia la morte del nostro amato giocatore Juan Izquierdo. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia, amici, colleghi e parenti. Tutto il Nacional è in lutto per la sua perdita irreparabile. RIP, Juan, sarai con noi per sempre”.

L’arresto cardiaco in campo

Izquierdo è crollato all’83’ della partita giocata allo stadio Morumbí per il ritorno dei quarti di finale di Copa Libertadores e ha dovuto essere rianimato. Più di due ore dopo, il club uruguaiano ha rilasciato un primo referto medico in cui indicava che era ricoverato in terapia intensiva in condizioni “stabili” e “sotto osservazione”. La situazione è andata aggravandosi giorno dopo giorno, spingendo la moglie a chiedere pubblicamente di pregare per la guarigione del marito. Ieri l’ultimo bollettino faceva presagire che solo un miracolo avrebbe potuto salvarlo, oggi la notizia della morte. L’Aviocar C212 dell’areonautica militare uruguayana provvederà a prelevare la salma in Brasile per riportarla in patria, un aereo di linea trasporterà la moglie Selena e Sofía, sua sorella a Montevideo mentre i genitori del calciatore rimarranno in Brasile.

La carriera di Izquierdo

Juan Izquierdo era nato a Montevideo il 4 luglio 1997 e, ad eccezione della stagione 2020-21 in cui ha giocato quattro partite con il club di San Luis de México, ha sviluppato gran parte della sua carriera nel calcio uruguaiano. Ha debuttato al Club Atlético Cerro, dove ha giocato 32 partite e segnato un gol, poi è passato al Peñarol (cinque partite senza gol), ha disputato due fasi al Montevideo Wanderers (29 partite e due gol), altre due fasi al Nacional (26 partite e un gol) e ha giocato anche per il Liverpool (37 partite e tre gol). Ha vinto otto titoli: quattro con il Liverpool (Supercoppa, Torneo Intermedio, Torneo di Clausura e Campionato uruguaiano), tre con il Nacional (Clausura, Campionato uruguaiano e Intermedio) e uno con il Peñarol (Apertura)

Il dolore del mondo del calcio

Da tutti i club del Sudamerica e dai colleghi stanno arrivando messaggi di condoglianze per la scomparsa di Izquierdo, grande commozione per il San Paolo, la squadra affrontata dall’uruguayano nella sua ultima partita (“Viviamo giorni di preghiera, unità e speranza, e oggi siamo con profonda tristezza con la notizia della morte di Juan Izquierdo. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi, ai tifosi del Nacional e a tutto il popolo uruguaiano in questo momento di dolore. Un giorno triste per il calcio . Riposa in pace, Juan”) ma anche da Peñarol, Danubio, Santos e Chacarita. Alejandro Domínguez , capo della Conmebol, il Brasileirao, la massima divisione del calcio brasiliano. In lacrime anche Luis Suárez, che nei giorni scorsi aveva dedicato al connazionale una doppietta, e Nicolás De la Cruz. Anche la Chapecoense , squadra brasiliana vittima di una tragedia aerea nel novembre 2016 mentre gareggiava nella Copa Sudamericana, ha espresso il suo dolore sui suoi social network: “In questo momento di profondo dolore e di fronte ad una perdita irreparabile , esprimiamo i nostri sentimenti sinceri e il nostro desiderio di forza alla famiglia, agli amici, ai colleghi e ai fan dell’atleta. I nostri pensieri e le nostre preghiere restano con voi.”