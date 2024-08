Izquierdo peggiora ed è ancora tra la vita e la morte, Suarez gli dedica doppietta

Aggiornamenti sul difensore uruguaiano svenuto in campo: il comunicato ufficiale dell'ospedale e i messaggi in suo sostegno dal mondo del calcio

La salute di Juan Manuel Izquierdo, difensore uruguaiano 27enne del Nacional de Montevideo, accasciatosi per infarto durante la partita contro il Sao Paulo (gara di ottavi di finale della Copa Libertadores) tiene il mondo del calcio con il fiato sospeso. Il giocatore è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo e l’ultimo rapporto medico, pubblicato domenica pomeriggio, precisa che gli ultimi studi hanno mostrato “una progressione del coinvolgimento cerebrale e un aumento della pressione intracranica”. Si tratta di un capovolgimento per il giocatore uruguaiano che da giovedì scorso lotta per la vita.

Juan Manuel Izquierdo resta in gravissime condizioni

Dopo il comunicato ufficiale da parte del club sulle condizioni di salute di Izquierdo, è arrivata anche una dichiarazione, firmata dai medici Marcos Vinicius Tadao Fujino (neurologo), Carlos Vicente Serrano Junior (cardiologo) e Miguel Cendoroglo Neto (direttore medico dell’ospedale), che precisano che il calciatore “rimane in terapia intensiva neurologica dipendente dalla ventilazione meccanica”.

Nelle ultime ore, dopo una trasferta lampo in Uruguay, Alejandro Balbi, presidente del Nacional, è tornato nella città brasiliana per accompagnare la famiglia del calciatore. Si è unito al leader Fernando Brusco e all’allenatore Sebastián Eguren, che sono rimasti lì da giovedì scorso. Anche lo psicologo del club, Damián Benchoam, non si è mosso da lì.

Izquierdo, il messaggio e le preghiere della madre

I genitori di Izquierdo, Sandra e Nelson, erano arrivati in Brasile venerdì, mentre la sua compagna, Selena, dalla quale ha una figlia di due anni e un bambino di pochi giorni, è arrivata sabato.

“Ciao, sono Selena, la moglie di Juanma. Per favore pregate per lui, pregate, mandate forza e buona energia. Juanma ha bisogno di noi, so che è molto amato e non vediamo l’ora che arrivi questo momento. La sua piccola figlia, di due anni, sta aspettando lui a casa e suo figlio di appena otto giorni. Ha molto per cui vivere, pregate per lui “, aveva scritto la donna nelle storie Instagram del calciatore.

Izquierdo, il comunicato dell’ospedale sulle sue condizioni

Questo stesso sabato si erano conosciuti i dettagli di come Izquierdo fosse arrivato al centro sanitario, dopo essere stato trasferito in ambulanza dallo stadio Morumbí. “Il paziente è stato ricoverato alle 20:55 in arresto cardiaco, di esordio indeterminato, secondario ad un’aritmia”, precisa il comunicato ufficiale.

“L’ospedale ha immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, inclusa una procedura di defibrillazione, con il paziente che ha recuperato la circolazione spontanea. Da allora, Juan è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, sedato, con ventilazione meccanica e in terapia intensiva neurologica”.

Il mondo del calcio guarda Juan Izquierdo

Da allora le manifestazioni di affetto e di solidarietà nei confronti di Izquierdo si sono ripetute. Domenica, il San Paolo ha indossato la maglia azzurra della leggenda “Fuerza Izquierdo” nella partita contro il Vitoria per il Brasileirao al Morumbí. Anche la stella uruguaiana Luis Suárez gli ha dedicato la doppietta segnata sabato sera nella vittoria dell’Inter Miami. “Force Juan! Siamo tutti con te e la tua famiglia”, ha scritto El Pistolero su Twitter.

“Che Dio sia con te”, ha augurato l’uruguaiano Darwin Núñez, attaccante del Liverpool. Il torneo locale in Uruguay è stato sospeso questo fine settimana e anche il Nacional non si è allenato domenica.

