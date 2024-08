Incubo in Libertadores, sviene in campo per aritmia: ricoverato, è in terapia intensiva

Il difensore del Nacional, Juan Izquierdo, si accasciato al suolo durante il match contro il Sao Paulo: il comunicato ufficiale del club uruguaiano

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Attimi di grande apprensione durante la sfida tra São Paulo e Nacional, valida per gli ottavi di finale di Copa Libertadores. All’83’, il difensore uruguaiano Juan Manuel Izquierdo, entrato a inizio ripresa al posto di Coates, si è improvvisamente accasciato sul terreno dell’Estadio do Morumbi, lasciando tutti col fiato sospeso. Soccorso immediatamente dallo staff medico, il giocatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Nonostante il clima di tensione, la partita è proseguita, con l’arbitro che ha deciso di prolungare il match di 15 minuti. Il São Paulo ha poi chiuso la gara con una vittoria per 2-0, assicurandosi il passaggio ai quarti di finale.

Libertadores, giocatore sviene in campo: il comunicato del Nacional

Attimi di terrore durante la partita tra São Paulo e Nacional, quando il difensore uruguaiano Juan Manuel Izquierdo si è accasciato improvvisamente a terra, perdendo conoscenza. Immediato l’intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale. Secondo alcuni media uruguaiani, il giocatore è attualmente in terapia intensiva.

Intanto, il Nacional ha presto fatto chiarezza sulla situazione del giocatore, diffondendo un comunicato ufficiale: “Juan Izquierdo ha sofferto di un’aritmia cardiaca durante la partita contro il São Paulo. Attualmente è stabile e si trova sotto osservazione presso il CTI dell’ospedale Albert Einstein. Continueremo a fornire aggiornamenti sul suo stato di salute.”

Dopo l’accaduto, molti suoi compagni di squadra, ma anche avversari, hanno espresso il loro sostegno sui social. Anche da parte del Peñarol, storico rivale del Nacional.

Nacional, le parole del presidente Balbi

A fornire ulteriori dettagli sull’accaduto è stato il presidente del Nacional, Alejandro Baldi, che ha aggiornato i tifosi sulle condizioni di Juan Izquierdo. “I medici mi hanno informato che Juan è attualmente sedato”, ha spiegato Baldi. “Una volta terminato questo processo, verranno eseguite tutte le valutazioni necessarie, con i consueti controlli neurologici, cardiaci e toracici.”

Il presidente ha poi aggiunto ulteriori particolari sull’evolversi della situazione: “Sembrava aver ripreso conoscenza durante il tragitto in ambulanza, ma una volta arrivato in ospedale l’ha persa nuovamente. A quel punto, è stato necessario sedarlo e stabilizzarlo.” Baldi ha inoltre rassicurato i tifosi, escludendo l’ipotesi di un infarto: “Non si è trattato di un infarto, ma sicuramente di un episodio cardiaco significativo che ha richiesto questo intervento immediato.”

Le dichiarazioni dell’argentino Calleri

Il passaggio del São Paulo ai quarti di finale di Copa Libertadores è passato inevitabilmente in secondo piano, oscurato dalla preoccupazione per le condizioni di Juan Izquierdo. Al termine della partita, l’argentino Jonathan Calleri, autore del secondo gol per il São Paulo, ha deciso di non rilasciare commenti sulla gara.

Invece, ha voluto esprimere solo un messaggio di solidarietà per il difensore del Nacional: “È un momento difficile, e l’unica cosa che voglio dire è che stiamo pregando tutti per Izquierdo. A nome di tutti i giocatori e dello staff tecnico del São Paulo, non possiamo parlare della partita; la cosa più importante è la vita di un collega. Faremo tutto il possibile per aiutarlo”, ha dichiarato.

Nel frattempo, il Nacional è tornato a Montevideo con un volo charter, mentre alcuni giocatori della squadra – Coates, Mejía, Pereyra, Lozano, Bentancourt e Zabala – insieme allo staff tecnico guidato da Martín Lasarte, sono rimasti in Brasile per monitorare da vicino la situazione del loro compagno.