Musetti e Seppi impegnati in Kazakistan

Anche quest’anno il circolo del grande tennis si appresta a far tappa in Kazakistan . A Nur Saltan infatti, dal 20 al 26 settembre, andrà in scena per la seconda stagione consecutiva l’ Astana Open , ATP 250 vinto nel 2020 dall’australiano John Millman .

Presente per difendere il titolo, il nativo di Brisbane avrà in Aslan Karatsev (numero uno del seeding), Alexander Bublik, Dusan Lajovic e Filip Krajinovic gli avversari più temibili nella corsa al bis.

Proveranno a mettere invece il bastone tra le ruote ai nomi più accreditati sia Lorenzo Musetti che Andreas Seppi , unici due italiani iscritti alla manifestazione. Il giovane carrarese al 1° turno dovrà vedersela contro un qualificato mentre il bolzanino affronterà Timofey Skatov , numero 274 ATP e beneficiario di una wild card.

