Musetti: “Stiamo facendo un ottimo lavoro, nel 2023 spero di crescere ancora”

23-12-2022 12:10

Lorenzo Musetti è stato eletto il miglior tennista italiano del 2022 ed il premio lo ha ricevuto a Genova nel corso del “Supertennis Awards”. Dopo qualche giorno di relax è tornato, però, ad allenarsi in quel di Montecarlo in vista prima della United Cup a squadre miste in programma il 29 dicembre, e poi del primo impegno del 2023.

A Sky Sport ha affermato: “Ho fatto una breve vacanza, poi sono subito ripartito per la preparazione che sarà abbastanza breve. Siamo a metà ma mi sento bene, stiamo lavorando molto su determinati aspetti, adesso va ritrovata la giusta energia soprattutto dal punto di vista fisico. Stiamo facendo un ottimo lavoro”.

Ha poi aggiunto: “Battere i grandi come è successo ad Amburgo con Alcaraz mi dà molta motivazione e consapevolezza nei miei mezzi, è così che sono riuscito fare il salto di qualità, ma ora è ovvio che devo confermarmi nel 2023. Giocare queste partite fa crescere e spero di farne più possibile il prossimo anno”.