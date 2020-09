Musiala firma l'8-0 contro lo Schalke: è un 2003

Jamal Musiala ricorderà a lungo la prima giornata della Bundesliga 2020/2021. Nella partita stravinta dal Bayern Monaco contro lo Schalke, il giovanissimo classe 2003 ha firmato proprio l’ottavo gol della gara.

Alla seconda partita in Bundesliga, dopo che aveva giocato una manciata di minuti il 20 giugno scorso contro il Fribugo, il giovanissimo trequartista ha trovato la via del gol in Germania, e si tratta del giocatore più giovane della storia del Bayern a segnare, all’età di 17 anni e 205.

Tra l’altro quello di Musiala è anche un gran gol: giocata personale partendo dalla sinistra e convergendo in mezzo, doppia finta, due giocatori disorientati e palla all’angolino basso in fondo al sacco. Serata da ricordare per Musiala, ma anche noi dovremo ricordare il suo nome, perché c’è da scommettere: ne sentiremo parlare ancora.

OMNISPORT | 19-09-2020 12:35