Nadal, la schiena fa ancora male: salta Acapulco

Non è un inizio anno semplice per Rafael Nadal, vessato dai problemi fisici e in particola modo da quelli alla schiena.

L’azzurro che prima dell’inizio degli Australian Open aveva saltato l’ATP Cup proprio per lo stesso problema continua a non essere al top. Prima è arrivato il forfait dal torneo di Rotterdam e nelle ultime ore quello dal torneo di Acapulco.

Su Instagram ha così scritto: “È un anno difficile per tutti e nel mio attuale stato di salute, con questo mal di schiena, rende impossibile fare un viaggio così lungo. Amo Acapulco, dove ho giocato negli ultimi 4 anni, ma quest’anno non è stato possibile. Si spera nel 2022!”

OMNISPORT | 27-02-2021 11:15