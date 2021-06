Nadal negli ottavi del Roland Garros, ora per lui c'è Sinner

In poco più di due ore Rafael Nadal, tredici volte vincitore del torneo più importante del mondo sulla terra battuta, si è sbarazzato con un triplo 6-3 del britannico Cameron Norrie raggiungendo gli ottavi di finale, traguardo che in quindici partecipazioni non ha mai fallito. Ora il 35enne fuoriclasse marocchino ritroverà il 19enne prodigio di Sesto in Pusteria Jannik Sinner, che ha sconfitto in una partita tiratissima, specialmente nel primo set, nei quarti di finale dell’anno scorso. 7-6 6-4 6-1 il punteggio di quella partita, che rivelò al mondo le potenzialità dell’altoatesino, battuto ancora da Nadal a Roma lo scorso mese per 7-5 6-4, e ora Jannik ha la grande occasione non diciamo di battere ma di far soffrire ancora di più lo spagnolo.

OMNISPORT | 05-06-2021 18:27