Nadia Battocletti, oro storico agli Europei di cross: trionfano anche la squadra femminile e la staffetta mista

Si chiude con il storico primo oro italiano agli Europei di cross il fantastico 2024 di Nadia Battocletti, che ad Antalya è diventata la prima atleta azzurra a vincere il titolo senior e la prima donna di sempre a conquistare i titoli under-20, under-23 e, appunto, senior. Oltre all’oro di Nadia è stata una giornata indimenticabile per l’atletica italiana, che ha conquistato il metallo più prezioso per la prima volta anche nella gara a squadre femminile e nella staffetta mista, oltre all’argento di Yeman Crippa.

Nadia Battocletti chiude alla grande un 2024 da sogno

Dopo le medaglie d’oro conquistate agli Europei di Roma nei 5000m e nei 10000m e l’argento olimpico ai Giochi di Parigi nei 10000m, Nadia Battocletti chiude il 2024 con l’ennesimo trionfo, dominando la prova femminile agli Europei di cross di Antalya, dove ha fatto il vuoto nell’ultimo giro. Un successo che permette all’atleta trentina di diventare la prima azzurra a vincere l’oro e la prima donna in assoluto a trionfare in under-20, under-23 e senior.

Ma questo non è stata l’unica medaglia dal metallo più prezioso per Nadia, visto che grazie ai risultati delle altre azzurre in gara – Elisa Palmero 13esima e Ludovica Cavalli 19esima, l’Italia ha trionfato anche nella gara a squadre femminile, anche in questo caso per il primo oro della storia italiana nella specialità.

Oro anche nella staffetta mista

A completare questa storica giornata per l’atletica italiana è arrivato anche il primo oro nella staffetta mista agli Europei di cross. Tutto merito di Sebastiano Parolini, Sinteayehu Vissa, Marta Zenon e soprattutto Pietro Arese, autore di una volata finale perfetta che ha regalato il successo agli azzurri.

Barivissimo Crippa: è argento

Bravissimo anche Yeman Crippa che ha conquistato l’argento nella prova maschile chiudendo al secondo posto alle spalle di Jakob Ingebrigtsen, protagonista di un allungo decisivo nel chilometro finale. Si tratta del secondo argento per Crippa dopo quello conquistato nel 2019 a Lisbona.