Golden Gala, l’Italia torna in campo a Roma: Fabbri cerca rivincite, Jacobs non scioglie i dubbi, novità per Battocletti

Qualche piccola rivincita da provare a prendersi ma soprattutto la stagione dell’atletica non si esaurisce: Fabbri sfida Crouser nel peso, Jacobs potrebbe mettere alla prova Tebogo: al via anche Battocletti e Diaz

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La stagione dell’atletica è tutt’altro che finita. I Giochi Olimpici rappresentano senza dubbio un momento chiave della stagione che però presenta nuovi appuntamenti e dopo i successi agli Europei di Roma, qualcuno dei delusi della spedizione italiana a Parigi spera di rinverdire quei fasti proprio allo stadio Olimpico in occasione del Golden Gala in programma il prossimo 30 agosto.

Fabbri sfida il campione olimpico

Le Olimpiadi non sono andate come sperate per Leonardo Fabbri. Il pesista toscano sembrava essere la grande “certezza” della squadra azzurra ma sia in qualifica che in gara, forse ha pagato la grande emozioni delle Olimpiadi e anche il ruolo di essere uno dei favoriti. In finale soprattutto, complice anche la pioggia arrivata a metà gara, non è riuscito a esprimere il talento che invece ha fatto vedere per tutto la stagione e alla fine è rimasto fuori dal podio. Ma per lui c’è la possibilità di rifarsi immediatamente al Golden Gala quando a Roma arriva anche il campione olimpico, Ryan Crouser. E quella dell’Olimpico sarà una finale in miniatura visto che ci saranno anche l’argento di Parigi, Joe Kovacs, e il bronzo Rajindra Campbell.

Marcell Jacobs ci pensa

Jacobs riprenderà la sua stagione il 25 con la tappa di Chorzow in Polonia. L’azzurro tornato in Italia lunedì scorso ha subito ripreso gli allenamenti e il primo appuntamento in programma è proprio la tappa polacca dove potrebbe esserci anche Gianmarco Tamberi. L’azzurro però potrebbe essere protagonista anche al Golden Gala di Roma anche se i dettagli non sono stati ancora finalizzati. All’Olimpico sui 100 metri l’azzurro potrebbe confrontarsi con la grande rivelazione di Parigi, il Botswana Letsile Tebogo e il keniano Ferdinand Omanyala.

Battocletti sui 1500, torna anche Simonelli

Sarà un’edizione come sempre molto azzurra il 13esimo appuntamento della Diamond League. La tappa di Roma è da sempre tra le più apprezzate e vedrà al via tanti atleti di talento. Tra questi ci dovrebbe essere anche Gianmarco Tamberi che dopo la delusione di Parigi potrebbe salutare la stagione proprio di fronte al pubblico capitolino. In gara nell’alto anche Stefano Sottile, reduce dal quarto posto a Parigi con tanto di record personale. Ci sarà anche Nadia Battocletti all’Olimpico, la sua partecipazione sui 1500 (in gara anche Tsegay) non rappresenta di certo una novità assoluta per l’argento olimpico dei 10mila ma senza dubbio una gara che figura decisamente meno nel suo repertorio rispetto alle distanze più lunghe. Tra i medaglisti azzurri nel salto ci sarà anche Andy Diaz, mentre cerca riscatto Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli dopo la delusione a cinque cerchi.