Olimpiadi, Paltrinieri si è rotto il gomito a Parigi: Tamberi scrive a Greg, che sfortuna i nostri portabandiera

Il portabandiera azzurro nella cerimonia di chiusura dei Giochi ha annunciato sui social di essere tornato da Parigi con il gomito rotto

Non solo le due medaglie che sanno di storia, Gregorio Paltrinieri riporta a casa da Parigi anche un brutto infortunio. Il portabandiera della squadra azzurra ha, infatti, rivelato attraverso i social, di essere tornato dalle Olimpiadi con un gomito rotto. Dopo i guai fisici di Gianmarco Tamberi, che nella Senna ha anche perso l’anello nuziale, è proprio il caso di dirlo: che sfortuna i nostri portabandiera quest’anno!

Paltrinieri nella storia

Parigi ha visto Gregorio Paltrinieri entrare nella storia delle Olimpiadi. Grazie al bronzo negli 800 sl e all’argento nei 1500, il portabandiera della cerimonia di chiusura di Parigi 2024, è infatti il primo azzurro ad andare a podio per tre edizioni consecutive dei Giochi.

Medaglie e infortunio, il bottino di Greg a Parigi

Oltre ai record, però, proprio nella notte finale delle Olimpiadi vissuta da protagonista con la compagna Rossella Fiamingo, anche lei portabandiera della squadra azzurra, Greg ha portato via da Parigi un brutto infortunio. L’annuncio choc lo ha dato lo stesso campione, che sui social ha postato una foto in un letto di ospedale con il braccio sinistro bloccato.

Gomito già operato

Nelle stories Instagram, Paltrinieri svela poi con un pizzico di ironia il problema: “Mi sono rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura. Non a sventolare la bandiera, però. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto“. Insomma, Greg pensa già ai prossimi impegni. L’infortunio potrebbe essere meno grave del previsto.

Il commento di Martinenghi…

Tanti, inevitabilmente i commenti e i messaggi di incoraggiamento che hanno popolato il post del campione olimpico. Tra questi spiccano quelli degli altri protagonisti del nuoto e dello sport italiano in generale, a cominciare da Nicolò Martinenghi, che scherzando scrive: “Non c’era bisogno di un gesto così estremo Greg…Avremmo creduto alla storia del ‘prendersi una pausa’ lo stesso eh”.

… e quelli di Tamberi e Gitto

Scorrendo si trova anche il cuore di incoraggiamento di Tamberi e, a proposito di Gimbo, il messaggio del campione di pallanuoto, Niccolò Gitto, che ne approfitta per chiedere un intervento divino anche per Gianmarco: “Urge un palo santo per i due portabandiera Gimbo & Greg”. Come dagli torto…