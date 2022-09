Nadia Gresini: "Bastianini e Bagnaia due galli in un pollaio"

21-09-2022 21:25

La proprietaria del team Gresini, Nadia Gresini, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della convivenza tra Enea Bastianini e Pecco Bagnaia, dal 2023 entrambi nel team ufficiale Ducati.

“Sono due bei galli in un pollaio, ma non so come sarà la loro convivenza. Per capire la grinta di Enea basta guardare come nel finale si era buttato tutto fuori dalla carena mentre attaccava Bagnaia. Ha grinta, lui è uno che vuole vincere. E Pecco vuole fare lo stesso. Si conoscono da tanti anni e sono sempre andati d’accordo. Il loro rapporto cambierà? Può essere, perché alla fine il compagno è il primo rivale da battere. Però spero che lo facciano restando sempre tranquilli tra loro”.