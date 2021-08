Nahitan Nandez finisce nel mirino del Tottenham

Come riporta Sky Sport, dopo che la trattativa tra Nandez e l’Inter si è raffreddata in seguito all’acquisto di Dumfries, il calciatore uruguaiano sarebbe finito nel mirino del Tottenham, vincitore nella prima giornata di Premier League contro il City di Pep Guardiola. Non è ancora iniziata una vera e propria trattativa, ma il club londinese ha richiesto le prime informazioni al club rossoblù circa la disponibilità a parlare del calciatore. Ancora non si è scesi nel dettaglio di eventuali condizioni economiche o formule dell’operazione.

La situazione tra Nandez e il Cagliari ormai è irrecuperabile, che nelle scorse settimane non si è presentato per l’amichevole che i rossoblù hanno giocato a Maiorca. Una mancata risposta alla convocazione (senza autorizzazione) che ha suscitato polemiche in seguito anche alle dichiarazioni del calciatore, che sostiene che il Cagliari non abbia rispettato un patto stipulato tempo fa. Il calciatore non è stato nemmeno convocato per la gara di Coppa Italia che il Cagliari ha giocato sabato sera contro il Pisa.

OMNISPORT | 16-08-2021 15:29