Nainggolan: "Abbiamo bisogno di Icardi"

Il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan dopo la sfida vinta con la Samp ha parlato dell'ex capitano Mauro Icardi: "Stanno chiacchierando troppo, dobbiamo vincere per lavorare sereni. Speriamo che le cose fuori si risolvano, la squadra è unita e compatta e vogliamo vincere. Icardi ha sempre dato tutto, spero per lui e per noi che rientri al più presto possibile, davanti abbiamo un altro centravanti che sta facendo bene, ma abbiamo bisogno di tutti".

Il Ninja è nettamente in ripresa e domenica ha deciso la partita: "Ho avuto problemi in passato ora penso solo a giocare e a dare il meglio per l'Inter, vogliamo le vittorie".

SPORTAL.IT | 18-02-2019 10:40