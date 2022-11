Nainggolan: "Galliani vuole portarmi al Monza"

28-11-2022 14:24

Si apre la pista Monza per il futuro di Radja Nainggolan, con il centrocampista messo fuori rosa dall’Anversa che ha svelato al portale olandese Het Nieuwsblad una possibile notizia di mercato per gennaio: “Ho incontrato qui in Qatar l’ad del Monza Galliani. Mi ha detto ‘se vuoi giocare prendendo pochi soldi, richiamami. Non puoi fermarti e una soluzione si trova’. Io mi sento ancora bene”. Dopo la rottura col club belga, tutto è possibile e i brianzoli potrebbero essere una buona soluzione oltre a quella che lo riporterebbe al Cagliari, ma in Serie B, opzione al momento non molto gradita dall’ex Inter.