Nairo Quintana fiducioso sul suo futuro

03-10-2022 13:20

Il ciclista colombiano è sempre in attesa di ricevere importanti notizie giuridiche, dopo aver presentato ricorso al TAS per la squalifica ai suoi danni.

Come ormai noto da tempo, Quintana non correrà più per la Arkea-Samsic anche se il suo futuro sarà ancora in sella ad una bicicletta, ma senza sapere di quale team. Il colombiano non si è sbilanciato, ribadendo che continuerà a gareggiare, senza però specificare per quale squadra: è evidentemente un momento di attesa sotto tutti i punti di vista.

Nonostante questa duplice attesa, il colombiano ha pubblicato un video tramite il suo profilo Instagram in cui ha voluto rilasciare importanti dichiarazioni sul presente e sul futuro.

“Voglio ringraziare il team Arkéa-Samsic per questi tre anni, fatti di vittorie e sconfitte, di alti e bassi. Ho mantenuto la promessa, abbiamo ottenuto i punti necessari per la promozione al livello World Tour, adesso è giunto il momento di terminare questa bellissima esperienza“.

E per quanto riguarda il prossimo futuro? Ecco il pensiero del ciclista:

“Futuro? Voglio ancora dimostrare che corridore sono, non mi fermo qui. Come sapete ho presentato ricorso al TAS per quanto stabilito nei miei confronti: sono ottimista, perché sono onesto, non ho fatto nulla di male o illegale; spero di darvi buone notizie quanto prima“.