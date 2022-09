Nakagami operato per una lesione ai tendini delle dita

20-09-2022 11:22

Dopo l’infortunio rimediato nel Gp di Aragon, si è resa necessaria un ‘operazione per ridurre la lesione dei tendini del quarto e quinto dito.

Le conseguenze della caduta dopo il contatto con Marquez sono state quindi più gravi del previsto. Nonostante questo incidente, Nakagami guarda già al futuro. Il pilota del team Honda Lcr vuole infatti provare a partecipare al Gp di Motegi, in programma questo fine settimana in Giappone.

“Sembrava che i tendini fossero danneggiati. Non è stato necessario alcun trapianto di pelle e crediamo che l’infortunio non gli impedirà di essere al via del suo Gran Premio di casa”, ha spiegato in una nota il team Honda Lcr dopo il consulto con il dottor Mir. “Sarà dura, ma non voglio mollare”, ha scritto il giapponese sui suoi social.