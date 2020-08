Napoli, 10-0 e 11-0 nelle prime due gare: Osimhen protagonista

Finisce con una doppia goleada la prima giornata di amichevoli per il Napoli di Gattuso. Gli azzurri, infatti, hanno preso parte ad un triangolare in quel di Castel di Sangro contro i padroni di casa e l’Aquila: 10-0 e 11-0 nelle occasioni per la formazione partenopea.

In campo tutti i giocatori a disposizione di Gattuso, compreso il nuovo arrivao Osimhen, autore di una tripletta nella seconda gara. Due match giocati dai partenopei, in entrambi i casi da 45 minuti. Nel primo, contro il Castel di Sanrgo, Politano è stato il mattatore con una tripletta, mentre Younes, autore di una doppietta, si è fatto parare un rigore dall’estremo difensore avversario da Romito.

Spazio per tutti, compreso il terzo portiere Contini, sceso in campo sul finire di entrambe le gare al posto di Meret prima ed Ospina poi. Tutti gli occhi su Osihmen, che è stato provato come prima punta in un 4-2-3-1, con Lozano, Mertens e Insigne alle sue spalle.

I TABELLINI:

NAPOLI-CASTEL DI SANGRO 10-0

MARCATORI: 5′ Politano, 7′ Di Lorenzo, 8′ Milik, 16′ Koulibaly, 17′ Milik, 19′ Younes, 21′ Gaetano, 22′ Politano, 32′ Younes, 41′ Politano

NAPOLI (4-3-3): Meret (37′ Contini); Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Gaetano; Politano, Milik (30′ Llorente), Younes.

NAPOLI-L’AQUILA 11-0

MARCATORI: 1′ e 3′ Osimhen, 6′ Mertens, 8′ Osimhen, 17′ Lozano, 20′ Ghoulam, 28′ Lozano, 30′ Insigne, 32′ Mertens, 48′ Insigne

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina (35′ Contini); Malcuit; Manolas, Rrahmani, Ghoulam; Elmas, Lobotka; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen

OMNISPORT | 28-08-2020 20:53