Napoli-Ascoli 2-1: Insigne protagonista, goal e assist

Vittoria del Napoli nell’amichevole domenicale contro l’Ascoli. Grande protagonista del match Insigne, schierato titolare per la prima volta sulla corsia mancina dal nuovo allenatore Spalletti: goal e assist per il successo di misura contro i marchigiani.

Spalletti schiera i partenopei con il 4-3-3: davanti si rivede Osimhen, mentre si registra l’esordio stagionale di Insigne a sinistra, con Politano a destra. A centrocampo linea a tre con Fabian Ruiz playmaker, in difesa a destra si rivede Di Lorenzo, così come fra i pali Meret. Nel 4-3-1-2 del tecnico dell’Ascoli, Sottil, invece, Sabiri è il trequartista alle spalle della coppia composta da Bidaoui e Dionisi.

Vantaggio del Napoli al 7′ con il rigore di Insigne: Politano per Osimhen, fallo sul nigeriano e rete del Campione d’Europa, osannato dal pubblico. L’Ascoli però non ci sta e trova il goal del pari già al 24′ con Bidaoui. In mezzo il palo di Zielinski per il mancato raddoppio.

Nella ripresa poche emozioni, fino ai cambi di Spalletti: dentro anche Elmas tra gli altri, autore del goal partita al minuto 52. Tocco di Insigne e botta da parte del macedone per il nuovo vantaggio del Napoli, definitivo. Nuovo successo e campionato di Serie A 2021/2022 sempre più vicino.

IL TABELLINO

NAPOLI-ASCOLI 2-1

Marcatori: 7′ rig. Insigne (N), 24′ Bidaoui (A), 52′ Elmas (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (59′ Malcuit), Manolas (59′ Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui (80′ Zanoli); Lobotka, Fabian Ruiz (59′ Elmas), Zielinski (68′ Gaetano); Politano, Osimhen, Insigne (68′ Machach).

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Quaranta, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Eramo; Sabiri; Bidaoui, Dionisi.

OMNISPORT | 08-08-2021 19:45