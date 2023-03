Il Napoli ha la meglio sull'Atalanta dopo un primo tempo che ha fatto preoccupare i tifosi. Ma la prodezza di Kvaratskhelia e il raddoppio fanno scatenare il web

11-03-2023 20:05

Il Napoli prosegue la sua marcia trionfale battendo anche l’Atalanta per 2-0, grazie ad una prodezza da manuale del calcio firmata da Kvaratskhelia e il raddoppio a firma di Rrahmani. E se è vero che nel primo tempo la squadra non è riuscita ad espugnare il fortino eretto dagli uomini di Gasperini e alla ripresa c’è stata la tegola dell’infortunio al polpaccio di Kim Min-Jae, la compagine di Spalletti ha esaltato i tifosi sui social che ormai parlano sempre più apertamente di scudetto. “Ci sono vittorie che hanno un sapore speciale e quella contro Gasperini e l’Atalanta è una di queste”, come ha scritto un sostenitore del Napoli su Twitter.

Nel primo tempo critiche per la poca concretezza del Napoli

Un primo tempo dicevamo avaro di conclusioni, dove l’Atalanta ha piazzato il proverbiale bus davanti alla sua porta con un Napoli che ha provato ad espugnare le difese orobiche, ma senza successo. “Tutto sommato un buon primo tempo, la sconfitta contro la Lazio non sembra aver lasciato scorie. Abbiamo creato di più, ma Politano e Kvara non sono riusciti a sbloccarla. Speriamo di riuscirci subito nel secondo”, twitta un tifoso. Un altro propone invece questa analisi: “Primo tempo sufficiente ma non troppo. Poca lucidità la davanti. Anguissa e Zielinski sono a terra. Osimhen ancora non entrato in partita”.

C’è poi chi avanza delle critiche al gioco espresso dai partenopei nel primo tempo: “Non è il solito Napoli, come contro la Lazio, lento e prevedibile. Non è spiegabile che Osimhen non viene mai servito per tirare. Rallentano perché evidentemente non c’è bisogno della vittoria, è evidente. Quanto tempo tiene il pallone tra i piedi la difesa ? Troppo!”. E poi c’è chi parla (forse in maniera abbastanza azzardata, visti gli sviluppi successivi del match) di calo fisico, come questo commentatore social: “Tanto hanno fatto… che alla fine il mese del calo fisico l’hanno azzeccato! Abbiamo meno intensità, corriamo poco e male senza palla. E poi poca lucidità e poco cinici”.

Zielinski non convince i tifosi

In particolare nel primo tempo a raccogliere più critiche è stato Zielinski, considerato poco incisivo: “Io ci provo ad essere una persona migliore però poi vedo Zielinski giocare sempre al di sotto delle sue potenzialità, eh niente…”, “Tra Zielinski e la continua ricerca di Osimhen a caso non so cosa mi stia infastidendo di più”, “Fa più cose Ndombelè in 5 minuti che Zielinski in 65″, “Zielinski non é certo tra i migliori. Per me non lo é neanche Anguissa e non lo é Olivera. Il supporto in sovrapposizione (che dovrebbe essere il suo forte) é troppo sporadico per il calciatore che é”.

Come si nota, anche Anguissa ha incassato diversi strali da parte dei tifosi (uno twitta: “Anguissa è legnoso proprio, sbaglia i passaggi elementari. Già con la Lazio tanto che Spalletti l’ha sostituito, evento epocale”), e pure Osimhen ha suscitato qualche perplessità nel primo tempo, dettata dall’incapacità di far fruttare i lanci lunghi nella sua direzione, pur rendendosi poi protagonista di una spettacolare sforbiciata bloccata da Musso alla ripresa.

Ma Kvaratskhelia mette tutti d’accordo con il suo sensazionale gol

Ma lo sblocco della partita ha dato modo ai tifosi – e non solo loro – di elogiare la prestazione in area di Kvaratskhelia (servito in velocità da Osimhen, tra l’altro), che da solo ha messo sotto scacco la fino a quel momento impenetrabile fortezza atalantina, andata totalmente in bambola davanti alle sterzate del georgiano. “Kvara ne manda 5 al manicomio e segna un super gol”, scrive un utente su Twitter, e un altro gli fa eco: “Un gol da cineteca, alla Crujff. Da vedere e rivedere 1 milione di volte. Pazzesco. Questo fuoriclasse incanta in mondo intero. Strepitoso!”. E ancora, una commentatrice scrive: “Dopo il goal stupendo di Kvaratskhelia il Napoli può anche chiudere la stagione!”.

I tifosi non si contengono sullo scudetto

E alla faccia della tradizionale scaramanzia, lo scudetto per i tifosi partenopei non è più una mera ipotesi né un tabù da evitare persino di sfiorare con il pensiero: “Io lo assegnerei per manifesta superiorità”, sentenzia un utente, ed un altro si sbilancia ulteriormente: “18 punti su 36, è fatta ragazzi! Siamo campioni d’Italia!”.