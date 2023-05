Napoli, attento a Osimhen: per lui sirene inglesi

Sono diversi i club, soprattutto in Premier, interessati al nigeriano del Napoli: De Laurentiis ha fissato il prezzo

04-05-2023 13:30

Se tutta l’attenzione dei napoletani è concentrata sullo scudetto non bisogna distrarsi troppo dalle voci di mercato. Nel mirino di diversi club inglesi c’è Victor Osimhen. In particolare modo c’è un vivo interesse da parte del Manchester United.

Il Manchester United ha messo gli occhi su Victor Osimhen

Sale la febbre scudetto ma il Napoli deve anche respingere le richieste di mercato. Su tutte quelle per Victor Osimhen. Per lui c’è tanto mercato in Premier League con un forte interesse soprattutto da parte del Manchester United. Il club al momento offre 110 milioni di euro, una cifra però ritenuta troppo bassa per il nigeriano. De Laurentiis ha fissato il prezzo e si parte da una base di 150 milioni. Non è quindi ritenuto incedibile e ora bisognerà vedere come si evolverà il mercato estivi: di certo i napoletani non possono stare tranquilli.

Le altre squadre interessate al nigeriano

Victor Osimhen è uno dei simboli della formazione di Spalletti. Per lui, fino ad ora 26 gol in 33 presenze, capocannoniere (attualmente) della serie A. De Laurentiis non si è sbilanciato ma come detto nessuno è incedibile e una cifra importante farebbe gola per ricostruire la squadra del futuro. 150 milioni è una cifra importante e sarebbe il terzo acquisto più caro dopo Mbappé e Neymar. Oltre il già citato Manchester United si parla del Chelsea, ma non solo. Ci sarebbero anche Bayern Monaco che però si sarebbe già ritirato dalla “corsa” visto l’alta richiesta e il PSG che come si sa è sempre pronto a fare folli investimenti soprattutto in attacco.

Le dichiarazioni di Osimhen sulla Premier

Il nigeriano non ha mai negato il sogno di giocare in Premier. In un’intervista a Corriere della Sera, ha detto: «Credo sia un’ambizione di tutti i giocatori. E chissà, un giorno…».Non solo, quando è stato premiato come “miglior atleta straniero in Italia” dalla Stampa Estera aveva detto: «Gioco in uno dei cinque migliori campionati d’Europa ed è un onore per me. La Premier League è considerata da molti la migliore, ma ora sono in Italia, un paese dove si gioca un calcio diverso, molto fisico, e in questo l’Italia è il massimo per me».