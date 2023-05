Scudetto Napoli, le combinazioni. Doppia richiesta di De Laurentiis

Il Napoli ha fallito il primo match point per lo scudetto e adesso vuole chiudere i conti nel turno infrasettimanale. Doppia richiesta di De Laurentiis per giovedì.

01-05-2023 13:15

Il primo match point è fallito. Contro la Salernitana, il Napoli ha perso l’opportunità di vincere matematicamente lo scudetto, non approfittando così della sconfitta della Lazio contro l’Inter. Il gol di Dia dell’1-1 finale ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto perché i ragazzi di Spalletti avrebbero voluto festeggiare davanti i propri tifosi. Nulla da fare, adesso i partenopei hanno la seconda chance nel turno infrasettimanale.

Napoli, le combinazioni per vincere lo scudetto

L’unica squadra che può ancora “impensierire” il Napoli è la Lazio: i biancocelesti sono ora a -18 con 6 giornate ancora da disputare, ancora possibile dunque in linea teorica un arrivo a pari punti con conseguente spareggio. Nulla da fare invece per la Juventus, fermata sull’1-1 a Bologna e quindi ormai troppo distante (-19). Per la banda Spalletti questa volta il compito sarà più semplice, anche perché lo scudetto potrebbe arrivare anche senza giocare.

Mercoledì infatti la Lazio è impegnata all’Olimpico contro il Sassuolo, una gara che i capitolini devono assolutamente vincere in chiave Champions dopo i due ko consecutivi in campionato. Se però la squadra di Sarri non dovesse vincere, il Napoli diventerebbe campione d’Italia e a quel punto il match di giovedì contro l’Udinese diventerebbe una formalità. Se invece i biancocelesti dovessero vincere, ai partenopei basterebbe un punto per festeggiare.

Napoli, potrebbe esserci un altro rinvio

Esiste anche un’altra combinazione ed è l’unica sulla carta che può ancora rinviare i conti. Se la Lazio dovesse vincere e il Napoli perdere, tutto sarebbe rinviato alla 34ª giornata, quando i biancocelesti affronteranno il Milan e gli azzurri la Fiorentina al Maradona. Il trionfo in casa è decisamente più allettante, ma Osimhen e compagni vogliono chiudere i conti subito.

La doppia richiesta di De Laurentiis

Nel frattempo, come riporta La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis avrebbe chiesto l’anticipo di Udinese-Napoli di due ore e maxischermi al Maradona per assistere al match. Le polemiche non sono mancate, anche perché il club partenopeo ha già chiesto lo spostamento della sfida contro la Salernitana. L’ipotesi è stata fatta per gestire meglio l’afflusso di tifosi, il prefetto ha annunciato per domani un confronto con forze dell’ordine e Comune per prendere la decisione. I tifosi del Napoli attendono.