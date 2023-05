Gli ospiti dopo 33 anni possono sollevare lo scudetto, Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia sfidano Becao-Bijol-Perez

04-05-2023 10:49

Dopo trentatré anni il Napoli può tornare a sollevare lo scudetto. Gli Azzurri di Spalletti sono impegnati in trasferta contro l’Udinese di Andrea Sottil, il Napoli questa sera si dovrebbe schierare con il solito 4-3-3. L’Udinese opta per la solita difesa a 3 per contenere gli attacchi degli azzurri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All.: Sottil.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.