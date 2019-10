Napoli, l'azzurro mostra il lato B e il web impazzisce

Il Napoli non riesce a decollare in campionato, il gioco degli azzurri sembra essere regredito e piovono critiche su Carlo Ancelotti, ma il morale dei giocatori sembra ancora piuttosto alto. Lo raccontano i reporter che frequentano Castelvolturno e lo conferma anche l’ultima bravata di Dries Mertens, che anche durante il ritiro con la propria nazionale conferma il suo animo da scugnizzo napoletano.

LO SCATTO. L’attaccante belga ha postato su Twitter una foto che ha fatto rapidamente il pieno di like tra i suoi follower: nell’immagine, scattata durante il ritiro del Belgio, è immortalata la squadra che ha vinto la partitella di allenamento. Mertens non è in gruppo, ma un po’ più a sinistra, in secondo piano: l’attaccante del Napoli si trova di spalle… con i pantaloncini e le mutande calate e il “lato B” in bella vista.

“Io e la squadra vincente”, recita la didascalia apposta dallo stesso Mertens, autore di un vero e proprio capolavoro da fotobomber.

LE REAZIONI. Lo scatto, naturalmente, ha suscitato l’ilarità dei follower del giocatore. “Cirù e che ci tieni, mi fai morire”, il commento di Azzurra, che chiama Mertens con il suo nome che gli hanno affibbiato i tifosi partenopei.

“Questo è pazzo”, aggiunge Giuliana, mentre Nunzio ribadisce il suo amore per l’attaccante belga: “Sei unico fratello. Meriti la fascia ed un contratto a vita!”.

Gloria, invece, dà un suggerimento legato alla sfortuna del Napoli in zona gol nelle ultime partite: “Portalo a Napoli… Che ci serve!”.

Luce, infine, bacchetta amabilmente il giocatore: “Ci dobbiamo sempre far riconoscere!”, scrive la tifosa, a cui replica Lele: “Eh, ma quando uno è scugnizzo…”.

Me and the winning team! pic.twitter.com/azarn62nkb — Dries Mertens (@dries_mertens14) October 8, 2019

SPORTEVAI | 09-10-2019 10:04