Napoli inguardabile, marea di bocciati sul web

Lo scialbo pareggio contro il Torino, secondo 0-0 consecutivo per il Napoli, è un brodino che non può accontentare i sostenitori partenopei. Tifosi azzurri delusi, per l’atteggiamento ancor prima che per il risultato. Quella del Grande Torino era una partita da vincere a tutti i costi per rosicchiare punti alle prime della graduatoria, il Napoli ha dato l’impressione di giochicchiare contro un Toro tutt’altro che irresistibile. Ampio l’elenco dei bocciati.

Hysaj – Lapidari invece i giudizi sull’esterno albanese: “Ma come, parte titolare?”, si chiede Emanuele ancor prima che cominci la partita. “Hysaj in campo è un insulto alla nostra intelligenza…3 palle giocate e tutte sbagliate. Come fa uno del genere a diventare calciatore… è un mistero”, sentenzia impietoso Osvaldo. Poi Hysaj esce per infortunio e domina il fair play: “Forza Elseid”, è l’incoraggiamento unanime di tantissimi tifosi.

Zielinski – Nel calderone ci finisce anche il polacco, protagonista di troppe giocate errate soprattutto in avvio: “Svogliato, che fine ha fatto il grande talento che il Napoli aveva acquistato dall’Empoli?”, si chiede Edoardo. “Uno dei giocatori più inutili della storia, non è un mediano né un regista, non è un’ala e non fa un contrasto oltre a far gol ogni morte di papa”, è la disamina al veleno di Roberto. “Ma che aspetta Ancelotti a sostituirlo?”, si chiede Giulio dopo neanche mezz’ora.

Lozano – Anche il messicano non incanta: “Gioca con troppa paura, forse non è ancora pronto per prendersi una responsabilità tanto grande”, ipotizza Salvatore. “Lozano perde troppo tempo, ci mette tantissimo a decidere cosa fare col pallone tra i piedi e molto spesso lo dà al compagno più vicino, quando non lo perde: deve velocizzare le giocate”, suggerisce Gennaro. E quando l’ex Psv lascia il campo nella ripresa sono parecchi a sentenziare: “È il nuovo Vargas“.

Insigne – Uscita anticipata dal campo anche per Insigne, quasi impalpabile per un tempo e mezzo: “Ci aspettavamo una prestazione di cuore, di carattere, da capitano vero: non ci siamo neppure accorti che ha giocato anche lui”, è la disamina severissima di Antonio. “A gennaio via da Napoli per prendere James Rodriguez dal Real Madrid“, è lo scenario di mercato che si augura possa concretizzarsi Paolo.

Ancelotti – Anche il tecnico sulla graticola: “Dopo un anno e due mesi ancora con gli esperimenti: questa squadra non ha un gioco e soprattutto non ha un’anima”, scrive Ernesto. “Ma allora è vero che è bollito? Come si fa a insistere su Hysaj, Lozano e su un centrocampo povero di idee. Forse è il caso di ricominciare da capo”, è il commento deluso di Franco.

SPORTEVAI | 06-10-2019 20:02