Napoli: Bayern all'assalto di Osimhen

21-07-2022

Non si ferma il mercato in entrata del Bayern Monaco, deciso a tornare protagonista soprattutto in campo europeo. Dopo l’acquisto di De Ligt dalla Juventus, i bavaresi hanno messo nel mirino un altro giocatore della serie A.

Si tratta dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Del resto l’addio al Bayern di Lewandowski obbliga il club teutonico a virare su alti profili come quello del giocatore nigeriano, autore di una buona stagione in maglia biancoazzurra.

Come si cautela il Napoli? Dopo aver perso Koulibaly, il timore dei tifosi partenopei è anche quello di veder partire il forte attaccante. Il Napoli tuttavia avrebbe pronta la carta a sorpresa. In Germania parlano infatti di un’imminente offerta del Bayern Monaco per il bomber ex Lilla. Mossa che però, potrebbe agevolare il dialogo con Mendes, da qualche tempo a caccia di una nuova sistemazione per CR7 e per la sua voglia di giocare ancora in Champions dopo le delusioni dell’ultima stagione allo United.

Prima di parlare di vera e propria trattativa per il campione portoghese, sarà necessario incastrare prima diversi tasselli e valutare la fattibilità, a livello economico, dell’operazione. Ronaldo, che il suo agente sta offrendo a diversi club di livello internazionale, guadagna cifre ben superiori al tetto di circa 4 milioni fissato da De Laurentiis per gli ingaggi, ma chissà che per lui il patron partenopeo, non possa fare una piccola grande eccezione e far felice una città intera.

