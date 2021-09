Napoli-Cagliari 2-0: azzurri ancora a punteggio pieno, le pagelle

Osimhen non si ferma, il Napoli nemmeno. Un guizzo del nigeriano e un rigore di Insigne consentono agli azzurri di battere 2-0 un Cagliari in crisi di gioco ed identità, restando in testa a punteggio pieno.

Spalletti conferma per dieci/undicesimi la formazione di Marassi, eccezion fatta per Politano che rileva Lozano. L’ex Mazzarri propone Caceres terzino sinistro, una mediana folta e Joao Pedro unico riferimento avanzato.

I sardi provano ad imbrigliare il Napoli e nelle primissime battute il piano sembra produrre effetto, ma a stravolgere il copione di Mazzarri ci pensa Osimhen, che col piattone sul secondo palo supera Cragno capitalizzando un cross basso di Zielinski.

Le occasioni da goal latitano nonostante il match viaggi su ritmi alti: a metà tempo Osimhen in diagonale spaventa Cragno, Politano al volo lo impegna in due tempi, il Cagliari lotta ma non punge. Si va al riposo sull’1-0.

La ripresa viene inaugurata dall’assolo di Osimhen, che dopo una cavalcata di 40 metri calcia centrale senza impensierire Cragno. Il nigeriano è una furia e pochi istanti più tardi, dopo aver saltato Godin, viene steso in area dall’uruguagio: dal dischetto va Insigne che raddoppia. Il Cagliari accusa il colpo, Zielinski va ad un soffio dal tris, Anguissa si mette in proprio e col mancino fa la barba al palo.

La girandola di cambi abbassa l’inerzia di un match comandato dal Napoli: i sardi subiscono possesso e stato di grazia della ‘banda’ Spalletti, senza affacciarsi mai dalle parti di un inoperoso Ospina. Nel finale si accendono Elmas, Ounas e Lozano, Petagna impegna Cragno, ma il punteggio non cambia più: azzurri a quota 18, Cagliari penultimo.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-CAGLIARI 2-0

MARCATORI: 11′ Osimhen, 57′ rig. Insigne

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6,5; Anguissa 7, Fabian Ruiz 6,5 (88′ Demme sv), Zielinski 6 (69′ Elmas 6,5); Politano 6 (69′ Lozano 6), Osimhen 7,5 (76′ Petagna 6), Insigne 6,5 (77′ Ounas 6). All. Spalletti.

CAGLIARI (4-5-1): Cragno 5,5; Zappa 5,5, Walukiewicz 5 (68′ Ceppitelli 5,5), Godin 4,5, Caceres 5,5; Nandez 6, Strootman 5 (85′ Grassi sv), Marin 5, Deiola 5 (68′ Keita Balde 5), Lykogiannis 6 (85′ Pereiro sv); Joao Pedro 5. All. Mazzarri.

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Walukiewicz (C), Osimhen (N), Elmas (N)

Espulsi: Nessuno

OMNISPORT | 26-09-2021 22:45