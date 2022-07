Napoli, casting per il portiere: c'è anche Trapp

22-07-2022 22:18

Il Napoli è alla ricerca di un portiere che possa affiancare Alex Meret. Dopo il tentativo per Keylor Navas, si continua a tenere in considerazione le piste straniere. Ne spunta una nuova, stando a quanto riferito da Sky Deutschland, che porta sempre verso un ex Paris Saint-Germain: Kevin Trapp.

Il 32enne estremo difensore dell’Eintracht Francoforte è nell’organico della nazionale tedesca ed è stato premiato come miglior portiere dell’Europa League 2021/22, vinta proprio dal Club tedesco.

Il Napoli sarebbe fortemente interessato a Trapp, un portiere di grande esperienza che in tal senso potrebbe aiutare Meret a completare il suo processo di crescita. Tuttavia, c’è l’altra faccia della medaglia: tra i due potrebbe scatenarsi un dualismo scomodo, simile a quello che c’è stato proprio tra Ospina e Meret, che avrebbe gradito un ruolo da titolare che non ha mai realmente avuto. Con l’eventuale acquisto da parte del Napoli di un altro portiere del livello del tedesco, Meret correrebbe il rischio di venir nuovamente messo in panchina, come secondo.

Tuttavia, il Napoli deve battere la concorrenza delle altre squadre interessate a Trapp. Su tutte, il Benfica.

