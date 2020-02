Napoli, con il Torino senza Mertens

Per la gara contro il Torino di sabato sera Gennaro Gattuso non potrà contare su Dries Mertens. Il belga è uscito per infortunio durante il match contro il Barcellona.

Il comunicato del Napoli: "Dries Mertens, dopo l'infortunio di ieri che lo ha costretto ad uscire ieri nel match contro il Barcellona, si è sottoposto a esami che hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Dries ha svolto terapie e la sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

Secondo Sportmediaset è a rischio anche per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 14:27