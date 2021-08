Napoli, con Lorenzo Insigne è rottura totale

La situazione tra Insigne e il Napoli sta diventando esplosiva. Se nei giorni scorsi sembrava più un’indiscrezione di mezza estate che altro, ad oggi invece il Magnifico e Napoli non sono mai stati così distanti. Tuttosport arriva a dichiarare la rottura totale tra il giocatore il club, e col contratto in scadenza tra 12 mesi ora le cose si fanno serie.

Come scrive il quotidiano, a questo punto della vicenda la soluzione migliore per entrambi sarebbe la cessione già in questa sessione di calciomercato, anche se lasciare la propria squadra dl cuore dopo 10 anni sarà certamente dura. L’Inter è sempre alla finestra, ma forse Insigne preferirebbe la pista estera.

OMNISPORT | 21-08-2021 15:17