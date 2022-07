Napoli, De Laurentiis chiude le porte a Mertens

23-07-2022 22:51

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto a Radio Kiss Kiss Napoli di questa ultima parte di precampionato della squadra partenopea.

Inevitabile parlare di Dries Mertens, l’ultimo calciatore del novero degli svincolati di lusso dal club azzurro. Dalle parole del produttore cinematografico, si evince come il belga non farà parte ufficialmente della prossima stagione sportiva. Ecco le sue parole: “Mertens si è proposto per un altro anno, perché sa di avere 35 anni e poi deve ritirarsi. Se anche lui ne fa una questione solo di vil denaro allora io poi devo rifiutare. Se io dovessi pagare una cifra sproporzionata a Mertens, mancherebbe nel budget previsionale del prossimo campionato quanto serve per prendere dei calciatori più giovani”.