Napoli, De Laurentiis fa la corte a Italiano: "L'ho sempre stimato"

Per il presidente azzurro il tecnico viola è pronto per una big: "La Fiorentina è già una grande".

25-05-2023 23:25

Vincenzo Italiano potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli e De Laurentiis non lo ha smentito: “Sono sempre stato un estimatore di Italiano – ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset il numero uno azzurro -. Tant’è che quando mi ha battuto 4 anni fa sono andato nello spogliatoio (dello Spezia, ndr) a complimentarmi con lui. Ricordo che alcuni del Calcio Napoli mi dicevano ‘Ma come, si va a complimentare con Italiano? Non si fa’. Ma come non si fa, onore al merito”.

Per De Laurentiis Italiano è pronto per una big: “La Fiorentina è già una grande. In Italia purtroppo si tende a pensare che soltanto quattro squadre siano le grandi, o anche cinque. Poi le altre siano le sorelle minori. Ma non è vero, la Fiorentina ha una grande tradizione e ha una grande tifoseria”.