Napoli, De Laurentiis manda un messaggio chiaro a Mertens

18-05-2022 15:07

Durante la conferenza stampa per la presentazione del ritiro estivo di Dimaro, De Laurentiis ha dichiarato: “Sarà un ritiro ‘normalizzato’, con i giornalisti che tutti i giorni potranno fare la cronaca degli avvenimenti. Saremo in pieno mercato, ci saranno delle novità e sarà importante per chi segue l’evoluzione della squadra. Questa normalizzazione è importante, anche perché avremo la possibilità di ospitare più di mille persone in tribuna. Nel 2019 arrivavano fino a 70.000 napoletani in Val di Sole. Ci auguriamo col ritorno alla normalità, senza distanze e limitazioni, di riprendere anche le attività di intrattenimento in piazza, con un programma che andremo a definire”.

Tema caldo il rinnovo di Mertens. De Laurentiis manda un messaggio al belga: “Ci siamo visti e parlati, ci incontreremo ancora. È inopportuno mettere pressioni e speranze a campionato in corso, poi chi è veramente interessato non scompare e si parla. Vediamo dal 23-24 maggio in poi, tanto mica scappiamo. Con Spalletti getteremo le basi del mercato”.

