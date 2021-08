Napoli, è fatta per il primo colpo di mercato: tifosi increduli

Dopo tanti rumors e chiacchiericci riguardanti soprattutto il mercato in uscita, il Napoli è pronto a piazzare il primo colpo in entrata. Il reparto difensivo azzurro sta per essere arricchito dall’arrivo di un centrale svincolato dalla Roma al termine della scorsa stagione, che in Italia ha già indossato per diverse stagioni la casacca di un’altra big: l’Inter. Si tratta di Juan Jesus, che in giornata dovrebbe effettuare le visite mediche e firmare un contratto annuale col club di De Laurentiis.

Juan Jesus, trent’anni e un passato con Spalletti

Juan Jesus e Spalletti hanno già lavorato insieme per una stagione, nel 2016-17, alla Roma. A Napoli il difensore brasiliano, che ha compiuto 30 anni e nelle ultime due stagioni ha giocato praticamente col contagocce a causa di una serie impressionante di problemi fisici, ricoprirà il ruolo di quarta scelta in difesa, anche se la situazione è ancora in evoluzione. Uno tra Koulibaly e soprattutto Manolas, infatti, potrebbe lasciare il Napoli in extremis e in quel caso Juan Jesus sarebbe “promosso” terza scelta, con il ruolo di quarto difensore che sarebbe occupato da un altro svincolato che sta chiedendo con insistenza il reintegro: Maksimovic.

Arriva Juan Jesus, tifosi del Napoli scettici

Il prossimo arrivo di Juan Jesus non entusiasma più di tanto i sostenitori partenopei. “Ma gioca ancora? Credevo avesse smesso cinque o sei anni fa, è sparito dai radar”. Oppure: “Juan Jesus negli ultimi 2 campionati ha totalizzato 9 presenze per un totale di 290 minuti. Non gioca una gara da titolare da due anni. Ovemai fosse tutto vero siamo davanti a qualcosa di inimmaginabile. Oltre più nera previsione di questo calciomercato”. E ancora: “Se fosse il quarto centrale potrebbe anche andar bene, visto che può giocare anche sulla destra. Ma ho la netta sensazione che presto un big lascerà”. Pochissimi i commenti positivi: “Evidentemente lo ha chiesto Spalletti e dobbiamo fidarci di lui”. Più in generale prevale il pessimismo: “Se questo è l’andazzo, prepariamoci a un’annata di grande sofferenza”.

