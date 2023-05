Napoli già in vacanza? Spalletti dice no e spiega ragioni del ko a Monza

L'analisi di Spalletti dopo la sconfitta del Napoli in casa del Monza: il tecnico non vuol sentire parlare di calo di concentrazione o di motivazioni.

14-05-2023 18:21

Aveva vinto 14 delle precedenti 17 trasferte di campionato il Napoli, che solo in un’occasione aveva lasciato l’intera posta agli avversari: era accaduto a inizio gennaio in casa dell’Inter. Contro il Monza, però, si è vista la brutta copia della formazione che ha fatto a fette il campionato, vincendolo con largo anticipo e con ampio margine. Azzurri sconfitti 2-0 dai brianzoli, ma per Spalletti non è stato un calo di concentrazione o di motivazioni a determinare il ko.

Rivivi le emozioni di Monza-Napoli, le fasi salienti e gli highlights della partita

Spalletti spiega la sconfitta contro il Monza

Prima ai microfoni di Dazn, poi in conferenza stampa il tecnico ha spiegato il perché del clamoroso flop contro i biancorossi di Palladino: “Abbiamo perso troppi palloni, sbagliato troppi passaggi. Tutto qui. Il Monza ha avuto l’opportunità di sviluppare il suo palleggio e ha vinto. Gli abbiamo dato troppo spazio, siamo stati costretti a rincorrerli troppo spesso. Vale a dire la cosa contraria di quello che volevamo e dovevamo fare. Calo di motivazioni? Con la Fiorentina avevamo festeggiato due giorni, ma siamo riusciti a fare la nostra partita. Il sottolivello di qualità di oggi è una cosa che non può succedere. Non si può pensare: ho giocato poco o segate di questo tipo. La nostra ricerca di felicità passa per il pensiero che dipende da noi e basta, non dagli altri”.

Dal tecnico tirata d’orecchie a Kvaratskhelia

E a proposito di tiratine d’orecchie ai suoi calciatori, Spalletti ha fatto un esempio in particolare, quello di Kvaratskhelia. Il georgiano è entrato nella ripresa al posto di Zerbin, ma non ha inciso più di tanto: “Sa fare benissimo quella cosa lì, ma deve metterci qualcosina di più senza palla, così per gli altri diventa più facile giocare negli spazi ridotti. Quando ha palla lui lo raddoppiano sempre e questo libera spazi per giocare da altre parti. Ma non mi sono arrabbiato con lui o con qualcuno nello specifico”.

Napoli penalizzato dall’arbitro? Risponde Spalletti

In tanti hanno recriminato sulle decisioni dell’arbitro Cosso. Tre i rigori reclamati dal Napoli nella ripresa, uno addirittura clamoroso ignorato da arbitro e Var su Osimhen. Da Spalletti nessun commento a riguardo. “Rigori? Non li so valutare, non ho mai fatto l’arbitro, se le cose le vedo sono tutte a favore mio. Ho rispetto della nostra classe arbitrale, è una delle più qualitative. Ripeto: oggi abbiamo sbagliato troppi passaggi ed è in questo che va ricercata la ragione della nostra sconfitta, non nell’arbitro o nelle motivazioni”.