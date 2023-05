Napoli ko con il Monza, e l'arbitro finisce nel mirino dei tifosi sul web

Il Napoli sconfitto in casa del Monza scatena le reazioni amareggiate e polemiche dei tifosi partenopei. Non solo il risultato, nel mirino finisce anche l'arbitro e alcuni episodi controversi

14-05-2023 17:03

Per la prima volta nelle sette ultime partite di campionato (con in mezzo la festa scudetto) il Napoli campione d’Italia perde, fermato da un Monza sempre più lanciato in classifica dopo essersi lasciato definitivamente alle spalle le secche delle zone retrocessione.

Spalletti paga un turn-over che ha dato spazio alle seconde linee, per poi provare a tamponare nel già alla partenza del secondo tempo (Kvaratskhelia per un deludente Zerbin). Ma i tentativi non sono valsi a nulla, e la squadra di Palladino grazie alle reti di Dany Mota e di Petagna conclude il match davanti al pubblico di casa con una vittoria per 2-0, ai danni di rivali che oggi hanno dato l’idea di aver tirato i remi in barca dopo il trionfo scudettato. Per i tifosi del Napoli restano amarezza e recriminazioni, in particolare sugli episodi controversi che hanno negato loro dei potenziali rigori a favore. Ecco come si sono espressi sui social.

L’omaggio del Monza al Napoli: pareri non unanimi

Una partita aperta dall’omaggio dei giocatori del Monza ai freschi vincitori dello scudetto, con il tipico pasillo de honor in cui una squadra fa da cordone alla rivale trionfatrice per applaudirla. Fabrizio Biasin ha apprezzato molto (“L’omaggio dell’avversaria di turno ai neo-campioni d’Italia del Napoli è una cosa bella”), mentre altri sui social hanno smontato la retorica del bel gesto (“Ma anche no, si chiama folklore”, “La vediamo da 20 anni, non ci vedo nulla di strano…”). Altra curiosità, Spalletti che fa accomodare in panchina un bambino per vedere i giocatori, cosa che fa commentare in questo modo un utente: “Grande allenatore, dentro e fuori dal campo”.

L’amarezza dei tifosi per il primo gol del Monza

Esaurito lo spazio dei buoni sentimenti, torniamo alla cinica realtà del gol del vantaggio messo a referto dal Monza nel primo tempo. Un’azione nata da una ripartenza dei brianzoli, una costruzione perfetta verso la rete messa a segno dal tempismo sulla palla di Dany Mota.

“Che gol da polli che abbiamo preso in contropiede, e non é il primo che prendiamo così”, si lamenta un tifoso su Twitter. A nulla è valsa la speranza di un presunto fallo Rovella su Zielinski, smentito poi dal silent check. “Poco da dire, azione pazzesca. Bravo Monza”, afferma un altro sostenitore del Napoli. E intanto spunta pure una voce che invita alla rassegnazione: “Non seguite più il Napoli, tanto le perderà tutte. Era già in calo cronico da settimane, non riusciva a fare sto benedetto punto per lo scudetto, figurati ora che lo ha vinto”.

L’ironia sul web: “Abbiamo deciso di regalare punti”

Non mancano però le ironie. Un utente sferza: “Pasillo de honor prima dell’inizio di Monza-Napoli dei padroni di casa verso i campioni d’Italia, che nei primi 45′ stanno ricambiando il bel gesto”. E un profilo satirico aggiunge, tra il serio e il faceto: “Abbiamo deciso per queste ultime partite di regalare punti. Campioni d’Italia ma anche di sportività”.

C’è poi chi se la prende con il profondo turn-over di Spalletti (“Capisco che ci sono anche altri giocatori che devono giocare. Ma è anche importante concludere il campionato con una nota positiva e vincente, soprattutto quando sei un campione), chi prende di mira i singoli come Bereszynski (“Ma pure noi che cediamo un campioncino come Zanoli per prenderci a sto morto da una squadra retrocessa e in fallimento”), ma c’è anche una tifosa che guarda il bicchiere mezzo pieno: “Per quanto mi riguarda possono perderle anche tutte, di qui alla fine, ed io li ricorderò lo stesso nelle mie preghiere, per l’immensa gioia che mi hanno regalato!”.

La polemica dei tifosi napoletani sull’arbitro Cosso

Una pioggia di critiche si è poi riversata sull’arbitro Cosso, reo a parere dei tifosi del Napoli di aver negato alla squadra dei potenziali rigori a favore. Tra i vari episodi controversi che non sono mancati spicca, in particolare, un fallo in area di Pessina ai danni di Osimhen, che però il direttore di gara ha fischiato contro la punta azzurra. Neppure il controllo del Var volge a favore dei partenopei, sbigottiti da questo esito.

E altrettanto esterrefatti (e furenti) sono i tifosi sul web, come dicevamo. Un sostenitore su Twitter non si trattiene: “Bisogna fare qualcosa con questi arbitri, troppo scarsi e quando capita l’arbitro scarso il Var non li aiuta. Forse il Var dovrebbe supportare di più visto che abbiamo arbitri non all’altezza. Che cavolo ci vuole a rivedere in video?”. C’è poi chi si chiede “l’arbitro Cosso, di Reggio Calabria, è più scarso o in malafede? Al 70esimo, mancano almeno due rigori”, e poi un tifoso commenta amaro: “Peggio del Napoli oggi solo l’arbitro”.