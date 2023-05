Pagelle Monza-Napoli 2-0: Pessina e Carlos Augusto top player. Azzurri già sotto l'ombrellone

I brianzoli hanno superato in casa i campioni d'Italia grazie alle reti di Dany Mota e Petagna e hanno agganciato all'ottavo posto Fiorentina e Torino.

14-05-2023 17:16

Arriva un’altra vittoria di prestigio per il Monza di Raffaele Palladino, che dopo i successi contro la Juventus e l’Inter si prende anche lo scalpo del Napoli campione d’Italia.

I biancorossi, ora ottavi in classifica con Fiorentina e Torino, confermano di essere la squadra rivelazione della Serie A regolando per 2-0 gli azzurri di Luciano Spalletti, in parte già distratti e con la testa alle vacanze.

A decidere il match una rete per tempo: al 18′ Dany Mota sblocca il risultato concretizzando un contropiede orchestrato da Caprari e Carlos Augusto e rifinito da Pessina; nella ripresa al 54′ arriva il gol dell’ex di Petagna, a segno sulla respinta di Gollini su un precedente tiro di Dany Mota. A parte un palo di Olivera, il Napoli si vede poco.



Monza-Napoli 2-0, le pagelle dei biancorossi

Di Gregorio 6,5: viene chiamato in causa pochissimo, ma risponde sempre presente come quando devia sul palo il tiro di Olivera

Izzo 7: dimentica i problemi fuori dal campo ed è protagonista di un’altra gara maiuscola

Marlon 6,5: come tutto il reparto difensivo sfodera una prestazione di alto livello

Caldirola 7: ingabbia alla perfezione Osimhen insieme ai compagni

Ciurria 6,5: molto bene in fase difensiva, si vede meno in avanti

Pessina 8: idolo dei tifosi, recupera un mare di palloni e firma l’assist per il vantaggio di Dany Mota

Rovella 7: prestazione di personalità contro i campioni d’Italia

Carlos Augusto 7,5: altra prestazione da top player sulla sua fascia, è pronto per una big

Dany Mota 7,5: i suoi movimenti mandano in crisi la difesa del Napoli. Segna il gol del vantaggio

Caprari 6,5: decisivo in occasione del gol del vantaggio, altalenante nel corso del match

Petagna 7: segna la classica rete dell’ex e torna al gol dopo un digiuno di quasi tre mesi

Birindelli 6: entra nella ripresa e contiene bene la reazione del Napoli

Sensi s.v.

Carboni s.v.

Machin s.v.

Antov s.v.

Palladino 7,5: il suo Monza si conferma la più bella rivelazione del campionato di Serie A.

Monza-Napoli 2-0, le pagelle degli azzurri

Gollini 6: evita un passivo più pesante con due belle parate

Bereszynski 4,5: perde nettamente il confronto con Carlos Augusto

Rrahmani 5,5: Dany Mota lo manda spesso in difficoltà

Juan Jesus 5: fatica contro l’ex compagno Petagna

Olivera 5,5: meglio in attacco che in fase difensiva

Anguissa 5,5: dopo un buon primo tempo, cala nettamente nella ripresa

Lobotka 6: è sempre marcato a uomo, si disimpegna bene ma non può fare la differenza

Zielinski 6,5: tra gli azzurri più positivi, ma oggi non basta

Elmas 5: la scelta di Spalletti di schierarlo in attacco non viene ripagata

Osimhen 5,5: impreciso e mal servito, non è giornata

Zerbin 5,5: deve ritrovare il ritmo partita, scarsa intesa con i compagni

Kvaratskhelia 5,5: non riesce a svoltare il match con la sua entrata in campo, dribbling e giocate senza sbocco

Politano 6: gioca l’ultima mezz’ora e crea alcuni pericolo in attacco

Di Lorenzo 6,5: con il suo ingresso le cose cambiano a sinistra, ma non basta a svoltare il match

Raspadori 6: anche lui non trova la porta

Simeone 5,5: entra negli ultimi 10 minuti e non riesce a incidere

Spalletti 5,5: non riesce a motivare un Napoli con la testa ai festeggiamenti e alle vacanze. Gli azzurri creano pochissimo e neanche i cambi danno la scossa

Monza-Napoli 2-0, il tabellino

Marcatori: 18’ pt Mota (M), 9’ st Petagna (M)

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (38’ st Antov), Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina (37’ st Machin), Rovella (31’ st Sensi), Carols Augusto; Mota, Caprari (23’ st Birindelli); Petagna (38’ st Carboni). All. Palladino

Napoli (4-3-3): Gollini; Bereszynski (17’ st Di Lorenzo), Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa (17’ st Raspadori), Lobotka (35’ st Simeone), Zielinski; Elmas (17’ st Politano), Osimhen, Zerbin (1’ st Kvaratskhelia). All. Spalletti

Ammoniti: Caldirola (M), Elmas (N)

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria.