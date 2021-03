Napoli, il nome per il post-Gattuso fa discutere

Mentre il Napoli di Rino Gattuso si prepara a un tris di trasferte che risulterà molto probabilmente decisivo per il piazzamento degli azzurri in questo campionato, Aurelio De Laurentiis continua a lavorare al futuro della squadra, in particolare per risolvere il problema allenatore.

Spalletti l’erede di Gattuso?

Gattuso è destinato all’addio a fine stagione e secondo la Gazzetta dello Sport la prima scelta di ADL per sostituirlo sarebbe Luciano Spalletti, allenatore abituato a “riordinare” situazioni complicate e che non ha paura di prendere decisioni impopolari, come già dimostrato nelle sue esperienze alla Roma e all’Inter.

Il nome del tecnico toscano, però, è stato accolto con una certa freddezza da parte della tifoseria azzurra: sui social i supporter del Napoli sembrano divisi a metà su Spalletti.

I tifosi azzurri si spaccano sul tecnico toscano

“È perfetto per una società come noi che deve stabilizzarsi in Champions League”, scrive su Facebook Tommaso, tra coloro che vorrebbero vedere l’allenatore toscano in azzurro. “Magari arrivasse lui, sarebbe un evidente volontà della società di cercare di rimanere in alto – aggiunge Martino – ha fatto bene ovunque. Il problema che non scende a compromessi con nessuno. Vedi Totti e Icardi”.

Anche Vittorio vota Spalletti: “Spalletti ha sempre dimostrato di non guardare in faccia a nessuno anteponendo il bene della squadra. Proprio quello che servirebbe a tutti quei giocatori svogliati e spocchiosi che compongono il Napoli. Speriamo”.

Nicola, invece, è piuttosto scettico: “Semplicemente Spalletti costa assai per il Napoli, soprattutto se non andremo in Champions”. A Bartolomeo invece non piace per la gestione dei giocatori: “Gioco a parte (che non mi sembra questo granché) come uomo è instabile, spesso lui stesso è stato causa di litigi e rotture nello spogliatoio”.

Tonino, infine, ricorda un episodio che fu decisivo in negativo anche per il Napoli: “In Inter-Juve del 2018 esce Icardi ed entra Santon che origina la punizione su cui Higuain segna, mentre il portiere resta a guardare: non sia mai!”.

SPORTEVAI | 12-03-2021 10:32