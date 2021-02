Napoli, Insigne si riscatta: "Ho messo una pietra sopra la Supercoppa"

Al termine del match contro la Juventus, vinta dal Napoli per 1-0, Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Siamo contenti per il risultato e la prestazione. Abbiamo giocato da squadra, ci siamo compattati dopo l’infortunio di Lozano e abbiamo portato i 3 punti a casa. Continuità? Spero di sì, non stiamo facendo bene come lo scorso anno, ma stiamo avendo tanti problemi. Dobbiamo guardare avanti e restare sereni”.

Decisivo il gol dal penalty, dopo 3 tentativi sbagliati contro i bianconeri: “Il rigore? Ero sereno, ho la fiducia di Gattuso e dei compagni. Mi dispiace per la Supercoppa ma ho messo una pietra sopra. 100 gol? Un orgoglio da napoletano e da capitano, la dedica era per mia moglie. Ma anche al mister, ai compagni e ai tifosi”.

OMNISPORT | 13-02-2021 20:17