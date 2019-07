Napoli, James Rodriguez è a un passo

Carlo Ancelotti può iniziare il conto alla rovescia prima di riabbracciare uno dei propri pupilli. La trattativa per portare James Rodriguez al Napoli è infatti ormai entrata nel vivo e dovrebbe chiudersi entro poche ore.

Ottenuto il sì del fantasista colombiano, il club del presidente De Laurentiis ha solo dovuto superare la concorrenza dell’Atletico Madrid, che nelle ultime ore si era fatto prepotentemente avanti, sfruttando le voci secondo cui James, in uscita dal Real Madrid, avrebbe preferito restare nella capitale spagnola.

Anche il Cholo Simeone si era attivato per convincere il giocatore, che ha però deciso di restare fedele alla parola data al proprio ex allenatore. Ecco allora la missione in Spagna del ds del Napoli Cristiano Giuntoli nella giornata di lunedì per provare a trovare l’accordo definitivo con il Real Madrid, ma soprattutto per chiudere il cerchio con Jorge Mendes, agente di James, anch’egli presente a Madrid.



SPORTAL.IT | 09-07-2019 08:37