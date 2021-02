Napoli-Juve: Tifosi in ansia per Doveri, Marelli spiega la scelta

E’ stato un azzardo designare Doveri per Napoli-Juve, big-match della terza giornata di ritorno? Quando è stata ufficializzata la scelta di Rizzoli sono partiti i primi mugugni: Doveri viene visto come troppo filo-bianconero e in molti hanno ricordato il rigore dato alla Juve con l’Atalanta dopo la simulazione di Chiesa ed altri episodi, come una mancata espulsione di de Ligt nel derby col Toro del 2019 (l’olandese poi segnò).

I precedenti di Doveri con la Juventus

Doveri ha arbitrato 12 volte la Juventus; 10 volte in campionato e 2 volte in Coppa Italia. La Juventus ha vinto sempre in Coppa Italia. In campionato ha raccolto 9 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta. Si tratta del ko dei bianconeri a San Siro contro l’Inter in campionato.

Marelli trova un’anomalia nella designazione

Il commento alla scelta di Rizzoli è affidato a Luca Marelli. L’ex arbitro comasco, sul suo canale youtube, trova una sola anomalia: “Ricorderete che, al di là della vicenda giudiziaria, la partita di andata sarà recuperata dopo il ritorno, circostanza curiosa e non simpatica. L’arbitro designato all’epoca era Doveri che pertanto si presuppone non arbitrerà quindi quella partita quando si giocherà”.

Per Marelli la scelta di Rizzoli è giusta

Nulla da eccepire sulla scelta di Rizzoli per Marelli: “era nei pronostici, Doveri è nella fascia che può dirigere qualsiasi partita ed è stato impegnato più volte nei big-match., quindi ci sta tutto che diriga Napoli-Juventus”.

Tifosi Juve ironici

Fioccano le reazioni e spicca l’ironia dei tifosi juventini: “Ma i napoletani stanno già mettendo le mani avanti in caso di sconfitta? Se perdono hanno già trovato il capro espiatorio Doveri. State diventando la barzelletta d’Italia”.

SPORTEVAI | 12-02-2021 09:33