Gioia Juve ma è sempre bufera social: vergogna Doveri

Torino è ancora bianconera con un gol, il primo in Italia, di De Ligt che ha deciso un derby della Mole che ha riportato la Juventus in testa alla classifica risuperando l’Inter. Ma ancora una volta intorno alla Vecchia Signora ci sono mille polemiche legate all’arbitraggio. E’ Doveri stavolta a finire nel mirino.

L’episodio incriminato è ancora una volta un fallo di mano dello stesso De Ligt che per la quarta volta in quattro partite finisce al centro di un tocco dubbio in area di rigore. Solo a Lecce è stato punito con un rigore contro. Anche stavolta, nel derby, Doveri ha graziato il difensore olandese, poi decisivo nello sbloccare il risultato, che nel primo tempo si è è visto rimbalzare di nuovo il pallone sul braccio, su calcio d’angolo.

Il web è esploso ancora una volta gridando all’ennesimo scandalo arbitrale a favore della Juventus. Questi alcuni dei tweet e dei post sui social: “Anche questa volta tutto regolare…chissà cosa si inventeranno per dire che non era rigore…”; “Vi ricordate le polemiche per i falli di mano troppo spesso sanzionati? Bene, quello di De Ligt era rigore anche con le vecchie regole. Ma sono stupido io a parlare ancora di regole”; “Capite che fin quando questi non la smetteranno,il campionato italiano non sarà mai all’altezza della premier. Poi ci lamentiamo che la juve vinca da 10 anni!!”; “De Ligt, mamma mia De Ligt. Se questo non è fallo di mano… qualcosa nel protocollo arbitrale non funziona, che strano eh? Lo sappiamo da anni, ne abbiamo le prove, var escluso, ma tanto a che cosa serve? Felice di non essere come voi”; “Altra schiacciata decisiva del pallavolista De Ligt. Non è rigore”.

SPORTEVAI | 02-11-2019 22:57