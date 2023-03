Napoli, Kim: "Voci di mercato non vere"

Il difensore degli azzurri ha parlato dal ritiro della nazionale sudcoreana

25-03-2023 17:25

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae dal ritiro della Nazionale sudcoreana ha fatto il punto della sua situazione: “Non mi interessano le voci di mercato perché non sono vere. Da 4-5 anni si parla sempre dei miei trasferimenti, ma non voglio essere influenzato e restare concentrato sulle partite che mancano”.

Kim ha fissato i prossimi obiettivi per il futuro: “Lavoro sodo con la squadra per mantenere un ottimo ritmo in campionato e allo stesso tempo per imparare molto. Ci sono ancora così tante partite che dobbiamo restare concentrati e non penso affatto solo allo scudetto perché la stagione non è finita e non sappiamo cosa accadrà in futuro”.